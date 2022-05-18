مواطنون يتهمون صاحبة مركز تجميل بالاستيلاء على أموالهم في بني سويف

اتهم عدد من المواطنين في محافظة بني سويف، صاحبة مركز تجميل مقيمة بحي مقبل وسط مدينة بني سويف بالحصول على أموالهم بحجة توظيفها في تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، وعدم حصولهم على الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ.

بلاغ لمديرية أمن بني سويف بإقدام صاحبة مركز تجميل على الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صاحبة مركز تجميل يتهموها بالحصول على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها وتحقيق عائد ربح لهم، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحد المجني عليهم: المتهمة تحصلت من زوجتي على مبلغ 205 آلاف جنيه

وقال أحد المواطنين ويدعى «إيهاب . ش . ع» ويعمل مهندس إن المتهمة أوهمت زوجته وآخرين، بأنها صيدلانية وتعمل في مجال تجارة الأدوية وتحصلت منهما على حوالي 205 آلاف جنيه بحجة توظيفها في تجارة الأدوية، مشيرًا إلى أن المتهمة حاصلة على ثانوية عامة.

اتهامات بحصول المتهمة على مبالغ مالية تقدر بـ3 ملايين جنيه

وأضاف أن الذين تقدموا لتحرير محاضر تبديد ضد المتهمة تجاوز عددهم حتى الآن الـ 8 محاضر، موضحًا أنه حصل على بعض أرقام هذه المحاضر من محرريها، أرقامها وهي، 2218 إداري، 2234 إداري، 7262 جنح، 2533 إداري.

وأكد أنهم فوجئوا عند تحريرهم المحاضر ضد المتهمة وتدعى «ن.م» 29 عاما، حاصلة على ثانوية عامة، بأنها سبق اتهامها والحكم عليها بالحبس في 8 قضايا تبديد وإيصالات أمانة.