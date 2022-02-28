غلق وتشميع مركز تجميل بدون ترخيص في حملة تفتيشية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة تفتيشية على عدد من المحال التجارية والمطاعم والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، اليوم الاثنين، ضمن حملاتها الدورية للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، وضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار بالمحال التجارية، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، في تصريحات قبل قليل، أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، تمكنتا من ضبط مركز تجميل يعمل بدون ترخيص، علاوة على ضبط كمية من مستحضرات التجميل والأدوية مجهولة المصدر.

وتابع أن الحملة قامت بغلق وتشميع المركز، وتحريز الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وحضور الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول التفتيش بإدارة البيئة، ومبارك عبد العاطي، من الشؤون القانونية، وعلاء السيد، مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.

رئيس مدينة قنا يدعو أصحاب المنشآت غير المرخصة لتقنين أوضاعها

كما دعا «أنور» أصحاب المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الخاصة والمراكز الطبية غير المرخصة سرعة تقنين أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لكل نشاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ قنا بتقنين الأوضاع واحترام سلطة الدولة والقانون، مؤكداً أنه في حال المخالفة سيعرض المخالف نفسه للقانون وتطبيق أقصى عقوبة حددها القانون، سواء الغرامة أو الحبس.