استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس «صور»

استقرت حالة الطقس نسبياً، اليوم الأحد، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، فيما لا تزال أعمال رفع مياه الأمطار مستمرة لليوم الثاني على التوالي.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، مكلفاً اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، بمتابعة الأعمال التي تُجري على الأرض، لاستكمال رفع مياه الأمطار، وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار.

استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة

وأعلن المحافظ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة لهطول أمطار، اليوم الأحد، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار، والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

رؤساء المراكز والمدن يتابعون أعمال رفع مياه الأمطار

وفي سياق متصل، تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز مدينة الحامول، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وفادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، وأيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وياسر خ.اش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعلي سلامة، رئيس مدينة مسير، وأحمد عيسى، القائم بأعمال مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رفع مياه الأمطار من المراكز والمدن والقرى.

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