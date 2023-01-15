ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وسلاح أبيض في كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية من الحشيش، يقومان بترويجها على عملائهما، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأُحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، يُقيمان بمدينة كفر الشيخ، بالترويج للمواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتبين أن أنهما من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من الحشيش تزن نحو 1.750 كيلو، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.