لمدة 7 ساعات.. فصل الكهرباء عن عدد من المناطق والقرى في كفر الشيخ غدا

تشهد محافظة كفر الشيخ، غدا الأحد، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى في 6 مراكز، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ولمدة 7 ساعات، ضمن خطة الإحلال والتجديد في شبكات الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى مركز مطوبس

وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية، والشاعر وتوابعها»، في مركز مطوبس.

فصل التيار الكهربائي عن عدد قرى الحامول

ويجرى فصل الكهرباء عن قرية «العباسية»، بمركز الرياض، وقري «14، و15، و16، و17، و69 المنصور»، بمركز الحامول، وقرية «الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، وقرى «صندلا وتوابعها، والمنشة الشرقية، والمنشة الغربية ومحطة مياه الشرب»، في مركز كفر الشيخ، وقرى «لاصفير، والبحيري»، بمركز سيدي سالم.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.