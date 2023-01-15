تجديد حبس عاطلين بتهمة تجارة الأسلحة النارية والمخدرات في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة والمخدرات وحيازة 6بنادق خرطوش و74 فرد خرطوش وكمية من مخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سري بسيارة ربع نقل.

وطلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

جريمة من أسيوط إلى الإسكندرية

تعود الواقعة لتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، بمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتخصصا المتهمان في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

ضبط المتهميّن

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما وأُلقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 6 بندقية خرطوش و74 فرد خرطوش مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها، وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.