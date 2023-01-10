ضبط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بتهمة ترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات تربح المتهمين مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.