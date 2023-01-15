حملات مكثفة على أسواق مدن وقرى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، والأسواق، لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ببلطيم

وتابع أحمد عيسى، القائم بتسيير أعمال رئاسة مركز ومدينة بلطيم، مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وإعدام 10 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر للمخالفين من التجار، موجهاً بالإعلان عن الأسعار.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات التموينية على أسواق ومحال ومنافذ مدينة بيلا والقرى، للتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، والتأكد من توافر السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية.

تحرير 12 محضرا متنوعا بدسوق

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، شن الحملات التموينية على الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً متنوعاً.

كما تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، الحملة التموينية على الأسواق بمدينة مسير، والمحال التجارية والتي أسفرت عن تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز، والمجازر، والمحلات التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.