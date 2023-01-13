«رياضة كفر الشيخ»: طفرة إنشائية لرفع كفاءة وصيانة الملاعب لتطوير المواهب

تولى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتماماً كبيراً باكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب وتطوير أداء مراكز الشباب التابعة ويبلغ عددها 245 مركزا، لتكون مقصداً لكل فئات المجتمع والاختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة بأنديتها المنتشرة بواقع 22 نادى رياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المديرية تحرص على تقديم البرامج الرياضية والتثقيفية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج الرياضية والتثقيفية، وغيرها من الفاعليات لأعضائها من النشء والشباب التي تُسهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً بهيئات شبابية ورياضية تليق بالخدمات المقدمة لشباب مصر، لذا هناك حرص على متابعة أعمال التطوير والصيانة الدورية لمراكز الشباب، والأندية الرياضية، ضمن الخطة الإنشائية الإضافية لتقدم البرامج والفعاليات بصالات العاب وملاعب على أعلى مستوى من الجاهزية.

وأوضح «محروس»، أن هناك طفرة إنشائية، لرفع كفاءة وصيانة 6 مراكز شباب أولها مركز شباب بيلا، حيث يتم رفع كفاءة وصيانة المركز بتكلفة 60 ألف جنيه، وشملت واجهات المركز والمدخل، وصيانة شاملة للمبنى الإداري.

تطوير مركز شباب إبشان

وفي مركز شباب إبشان، تم تطوير الحمامات، وأوضح أسامة عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، أن مركز شباب إبشان تم به أعمال رفع الكفاءة بتكلفة بلغت 80 ألف جنيه والمركز به صالة جيم رياضى وصالة ألعاب تنس الطاولة، والبلياردو، والكاراتيه.

وشهد مركز شباب كفر الجرايدة بشباب بيلا، أعمال رفع كفاءة وصيانة تكلفت 70 ألف جنيه، وقال محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة المركز، إن المديرية تُشرف وتتابع أعمال تطوير والصيانة بمركز شباب الجرايدة حتى الآن، والمركز مكون من طابق واحد وبه صالة ألعاب، وكذلك تستكمل أعمال التطوير ورفع كفاءة مراكز شباب «الترزى، والهمة» بإدارة شباب بيلا.

كما شهدت الهيئات الرياضية والشبابية بمديرية الشباب والرياضة، طفرة إنشائية كبيرة على مدار عام 2022 شملت إنشاءات جديدة للأبنية والملاعب تم خلالها إنشاء 2 مقر إداري جديد لمراكز «أبو غنيمة، وأريمون»، وإحلال وتجديد عدد 11 ملعباً بمراكز الشباب، ورفع كفاءة وتطوير 23 مركز شباب، واستكمال وتطوير 4 غرف تغيير ملابس، ورفع كفاءة وتطوير الحمامات، ورفع كفاءة وتطوير معسكر الشباب ببلطيم.

إنشاء ملعب جديد بنادى المركزية بالحامول

وتشمل لمسات التطوير والإنشاء الجديد الأندية الرياضية بالمحافظة، وبنادى دسوق الرياضى تم إنشاء ستة أدوار جديدة ضمن الخطة الاستثمارية، كما تم إنشاء ملعب جديد بنادى المركزية بالحامول، وإنشاء ملعب نادى سخا، وملعب إكليريك بنادى دسوق، وتطوير ملعب الإكليرك بنادى الإرادة والتحدي بمدينة كفر الشيخ، واستكمال الدور الثانى بنادى قلين، وتطوير ملعب نادي ناصر، وإنشاء سور نادي الإرادة والتحدي، وجارى تطوير وإنشاء ملاعب ومقرات إدارية في خمسة مواقع أخرى يتم الإعلان عنها تباعاً.