«صرف الإسكندرية» تعلن نجاح المرحلة الأولى لمنظومة فصل مياه الأمطار

نفذت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أعمال تطهير لما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق لرفع المخلفات من الشبكات أثناء الأمطار وبعدها، لاستيعاب مياه الأمطار الواردة إليها في ظل استمرار نوة الفيضة الكبرى، التي تضرب الإسكندرية في يومها الرابع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنّ أمطار الإسكندرية مستمرة لليوم الرابع على مختلف المناطق، التي بدأت خفيفة صباحا وأصبحت غزيرة على بعض المناطق،لافتا إلى أنه رغم الظروف الجوية الصعبة والمستمرة التي تمر على الإسكندرية، لم يدخر العاملون جهدا في رفع أي تجمع للمياه علي مدار الأيام الماضية.

نجاح المرحلة الأولى من منظومة فصل مياه الصرف الصحي

وأشار، في بيان اليوم، إلي نجاح المرحلة الأولى من منظومة فصل مياه الأمطار، التي دعمتها الدولة بمناطق الشاطبي وكليوباترا ولوران، لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبئ عن شبكة الصرف الصحي في تلك المناطق، وعدم رصد أي تجمع لمياه الأمطار بالمناطق التي شهدت سقوط أمطار.

استمرار تطهير الشنايش لاستيعاب أمطار الإسكندرية

وأكد استمرار فرق الصيانة والشبكات في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع مناطق الإسكندرية، لرفع المخلفات التي تنزحها مياه الأمطار إلي شنايش المطر أو تصل إلي البيارات.

وأشار إلي قيام عمال الصرف الصحي وفرق الطوارئ بتطهير الشنايش ونزح الرمال من الطرق، التي لا يوجد بها شبكات صرف صحي، ورفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطارعلى رقم الخط الساخن 175 أو علي رقم 01201175175 واتس اب.