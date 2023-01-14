انتظام سير الامتحانات في مدارس محافظة الإسكندرية غدا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام سير الامتحانات غدا الأحد، الموافق 15 يناير، طبقا للجداول المعتمدة بكل المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك في ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

تدابير محافظة الإسكندرية مع انتظام الامتحانات غدا

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أي معوقات أو عراقيل.

التعامل مع أي طارئ خلال انتظام الامتحانات غدا

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى للمواطنين.

تعطيل امتحانات اليوم

جاء ذلك بعدما قرر تعطيل امتحانات اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية في ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى، والذي أكد خلاله أنه يجرى إصدار بيان بخصوص امتحانات يوم الأحد والتي يتم النظر فيها مساء اليوم السبت، ما قد جرى اليوم بالفعل باتخاذ قرار الانتظام.