سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية بعد توقف 10 ساعات «صور» 

عاودت أمطار الإسكندرية الغزيرة سقوطها مجددا على أرجاء المحافظة بعد توقف دام قرابة 10 ساعات منذ سقوطها فجراً، الأمر الذي تبعه تكثيف جهود شركة الصرف الصحي لرفع التراكمات من الشوارع بشكل سريع خاصة أن طلاب المدارس يواصلون اليوم أداء الامتحانات.

وسجلت درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم 19 مئوية للعظمى، و13 للصغرى، فيما تستمر نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد المحافظة غيوم جزئية مع هبوب رياح شديدة.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية اليوم، سيكون بارد جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار الإسكندرية بنسبة 60%، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات.

ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر على مستوى البحر المتوسط، التي تشهد أمطار متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

شركة الصرف بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر سيارات شفط المياه المتنقلة بجميع أحياء المحافظة، واستعدادها الكامل للتصدي لآثار الأمطار.