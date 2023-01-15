المطربة الأمريكية آمون ستار تخضع لجلسة تصوير مع قلادة توت عنخ آمون (صور)

خضعت المطربة الأمريكية آمون ستار، لجلسة تصوير جديدة مع قلادة الملك الفرعوني توت عنخ آمون، إذ أنها تعد من أكثر المهتمين بالتاريخ الفرعوني، وظهرت في الصور التي التقطتها وهي ترتدي بعض الأساور والإكسسوارات الذهبية المستوحاة من الحضارة الفرعونية لتواكب جلسة التصوير.

إطلاق ألبوم آمون ستار

وحرصت آمون على إطلاق جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بشكل كليبات يجري تصويرها في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، إذ بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم إمنمحات الثالث الأسود في دهشور.

معلومات عن آمون ستار

آمون ستار مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى آمون ستار Amun Starr، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.