عائشة بن أحمد تنضم لمسلسل «مذكرات زوج» بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

ضم المنتج تامر مرتضى، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إلى أبطال مسلسله الرمضاني «مذكرات زوج»، لتشارك في العمل الذي يلعب بطولته خالد الصاوي وطارق لطفي.

مسلسل مكون من 15 حلقة

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويجرى عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، ويبدأ تصويره مع نهاية شهر يناير الجاري.

كانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، نفت ما تردد من أنباء بشأن مشاركتها في بطولة مسلسل «سر السلطان»، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقالت عائشة بن أحمد، لـ«الوطن»، إنّ كل ما أثير بشأن مشاركتها في «سر السلطان» غير صحيح، وأعربت عن سعادتها البالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مسلسلها الأخير «وعد إبليس» بعد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، مسلسل «وعد إبليس» من بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، مها أبو عوف.