البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع.

مكاسب البورصة

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.025 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.06 في المائة ليبلغ مستوى 25ر15561 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18 في المائة ليبلغ مستوى 2840.08 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع الذي أضاف نحو 0.94 في المائة ليبلغ مستوى 4274.54 نقطة.