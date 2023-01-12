«البورصة» تحقق مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاعات جماعية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.15% عند مستوى 15551.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.07%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2807.08 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4234.81 نقطة بارتفاع نسبته 0.16%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.89%

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.89%، ليغلق عند 2759.66 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 579.9 مليون سهم، وتنفيذ 71.189 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 200 سهمًا، إذ ارتفع 40 سهمًا، وانخفض 98 سهم، فيما استقر 62 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.02 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 7 مليارات جنيه.