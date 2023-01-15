أخبار البورصة المصرية.. الأسهم تواصل الارتفاع والأرباح تصل لـ5 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات أولى جلسات الأسبوع، وحققت مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 0.18%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.18% إلى مستوى 15579.87 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.36% عند مستوى 2845.34 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.05%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.05%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4279.39 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.93% عند مستوى 2785.32 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 323 مليون سهم عبر تنفيذ 48.514 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 5 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 5 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.025 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 15500 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15700 نقطة مدعوما بعودة الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

ويتوقع «عيد»، أنَّه في حالة استقرار مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2800 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2860 نقطة مدعوما بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية.