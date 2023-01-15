تمايلت في الجو ثم سقطت بركابها.. فيديو يرصد كارثة طائرة نيبال

تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة النيبالية، حيث يبدو أن الفيديو قد تم التقاطه أثناء تمايل الطائرة في الهواء قبل أن تهوي إلى الأرض وتتحطم، متسببة في مقتل العشرات من الركاب.

وتصاعد أعمدة الدخان من موقع تحطم الطائرة، بينما تجمع عناصر الإنقاذ والجيش وحشود من الناس حول حطام الطائرة وفقا لما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على «تويتر».

72 شخصا كانوا على متن طائرة نيبال

وكان على متن الطائرة 72 شخصا لقوا مصرعهم جميعا، ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة النيبالية.

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 15, 2023

وفي وقت سابق، قال غوروداتا داكال، مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، لوكالة «فرانس برس»: «انتشلنا 29 جثة».

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية، في بيان، إن الطائرة ذات المحركين من طراز «إيه تي آر 72» التي تديرها شركة يتي الجوية النيبالية، كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 أجنبيا، بواقع خمسة هنود وأربعة روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 4 أفراد وفقا لشبكة «العربية».

وقال رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، الذي هرع إلى الموقع بعد الحادث، إن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وحث أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.