مقتل 14 شخصًا في انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة في نيبال

قال مسؤولون في نيبال، اليوم الجمعة، إن انهيارًا أرضيًا نجم عن هطول أمطار غزيرة، وأسفر عن مقتل نحو 14 شخصا وإصابة 7 في غرب البلاد، فيما كان عمال الإنقاذ يفتشون موقع الكارثة في محاولة للعثور على 10 آخرين مفقودين، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

انتشال القتلى والجرحى من حطام 5 منازل

قال دان باهادور كاركى، المتحدث باسم الشرطة، إن رجال الإنقاذ انتشلوا القتلى والجرحى من حطام 5 منازل مدفونة تحت الطين في منطقة اشهام، على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.

يشار إلى أن تحدث الفيضانات والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في التضاريس الجبلية في نيبال، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وسبتمبر.