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بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.. هزة أرضية تضرب نيبال

«رصد الزلازل الأوروبي»: وقوع الزلزال على عمق كيلومترين

كتب:

حسن رمضان
01:21 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة نيبال، وقال «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شعوب 209 ملايين شخص في الهند ونيبال بالهزة 

وأشار «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن الاهتزاز وصل إلى مسافة 500 كيلومتر، مضيفة أن حوالي 209 ملايين شخص في الهند ونيبال شعروا بالهزة.

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بقلم حسن رمضان