بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.. هزة أرضية تضرب نيبال

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة نيبال، وقال «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شعوب 209 ملايين شخص في الهند ونيبال بالهزة

وأشار «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن الاهتزاز وصل إلى مسافة 500 كيلومتر، مضيفة أن حوالي 209 ملايين شخص في الهند ونيبال شعروا بالهزة.