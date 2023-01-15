تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما في «خلية الشروق» لـ22 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشروق»، لجلسة 22 فبراير لفض الأحراز.

قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم من الأول وحتى السادس بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، غرضها تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين من السابع وحتى الـ 11 بالانضمام أيضًا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فضلًا عن قيام المتهمين من الأول وحتى السابع ومن المتهم التاسع إلى الـ 11 بتمويل تلك الجماعة الإرهابية.

تصنيع طائرة لاسلكية

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم التاسع بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، وجهت له تهمة تصنيع طائرة لاسلكية، وقام المتهمون من التاسع وحتى الـ 11، بتصنيع متفجرات وأسلحة لاستخدامها في أغراض إرهابية.