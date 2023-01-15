مستشار «المناخ العالمي» لقناة الحياة: cop27 نجح في إصدار توصية بخفض الانبعاثات 

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن كل مؤتمرات قمم المناخ المنعقدة من قبل كانت تقدم كل دولة مستضيفة للدولة التي تتسلم منها نتائج النشاط الذي نفذته الدولة، ومنها مصر، التي ستقدم تقريرها عن أدائها على مدار العام التي تولت فيه رئاسة قمة المناخ 27 تمهيدا لقمة المناخ المقبلة التي تعقد في الإمارات.

الدول الصناعية الكبرى تواجه تحديا كبيرا

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا الأمر يتعلق بالتقليد الخاص باتفاقية المناخ الذي يقضي بأنه نتيجة عدد من البنود الرئيسية التي حدث عليها خلاف منها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين الدول الصناعية الكبرى التي لا تزال تواجه تحديا كبيرا.

واستطرد: «المؤتمر في مصر نجح في إصدار توصية بأن تلتزم الدول الصناعية بخفض الانبعاثات، لكن يبقى الجدول التنفيذي لهذا الخفض مهم خاصة في القطاعات الست التنموية، وهي الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والإسكان والسياحة».