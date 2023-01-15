تقنية علاجية تبشر النساء المعرضات لخطر الإصابة بالزهايمر.. إدراك ذاتي

كشفت دراسة طبية حديثة أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يمنع مرض الزهايمر لدى النساء، المعرضات لخطر الإصابة به أكثر من غيرهن، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

علاج «إتش آر تي» يحقق ذاكرة أفضل

وقال الباحثون إن العلاج بالهرمونات البديلة أو المعروفة باسم «إتش آر تي»، يحقق ذاكرة أفضل ووظيفة معرفية وحجم أكبر للدماغ، في وقت لاحق من الحياة، لدى النساء اللاتي يحملن جينا يعتبر أقوى عامل يسبب خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

جين يسبب خطر الإصابة بالزهايمر لدى النساء

ويعتبر الجين«APOE4» أقوى عامل، الذي يسبب خطر الإصابة بالمرض، على الرغم من أن وراثته لا تعني أن الشخص سيصاب بالتأكيد بهذه الحالة، فيما قالت آن ماري مينيهان، البروفيسور من كلية الطب بجامعة «إيست أنجليا» ببريطانيا إننا نعلم أن 25% من النساء في المملكة المتحدة يحملن جين APOE4، وأن ما يقرب من ثلثي مرضى الزهايمر من النساء.

وأضافت «مينيهان» أنه يعتقد أن آثار انقطاع الطمث سبب ارتفاع معدلات انتشار المرض بين الإناث، فضلا عن تأثير عامل الخطر الوراثي APOE4 الذي يكون أكبر لدى النساء، مشيرة إلى أهمية معرفة ما إذا كان العلاج التعويضي بالهرمونات، يمكن أن يمنع التدهور المعرفي للنساء اللاتي تحملن جين APOE4.

وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج الباحثين أن حاملي الجين APOE4 الذين استخدموا العلاج التعويضي بالهرمونات لديهم إدراك أفضل وأحجام دماغية أعلى من أولئك الذين لا يستخدمونه.