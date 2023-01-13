علماء روس يبتكرون عقارا جديدا يحفظ الذاكرة ويعالج الزهايمر

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورج للعلوم التطبيقية الواقعة في روسيا، أن علماء الجامعة ابتكروا عقارا يحفظ الذاكرة ويكافح مرض الزهايمر، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار في حفظ الذاكرة ومعالجة الزهايمر.

العقار يحفظ الروابط بين الخلايا

وقالت يلينا بوبوجايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، إن هذا العقار يهدف إلى حفظ الروابط بين الخلايا وعدم فقدانها بما يساعد على حفظ الذاكرة.

اختبار العقار على الحيوانات

وبحسب أبحاث العلماء فإن مرض الزهايمر يبدأ بإتلاف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ، وبحسب التقرير تم اختبار العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة.

يؤثر إيجابيا في الخلايا

وتبين أن العقار يخترق الحاجز الدموي الدماغي ويصل إلى الدماغ ويؤثر إيجابيا في الخلايا مما يؤدي إلى استعادة الذاكرة، فيما يخطط الباحثون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.