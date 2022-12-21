«ذكرى».. فيلم قصير يناقش مشكلات مرض الزهايمر الوراثي وأثره على المرضي

يعمل عدد من شباب الممثلين، خريجي جامعات حكومية بتصوير فيلم قصير يحمل اسم «ذكرى»، وهو أحد الأفلام التي سيجرى تصويرها وإنتاجها بجهود ذاتية، خلال الأيام المقبلة.

لن تتجاوز مدة عرض الفيلم نصف ساعة

أوضح الفنان زيزو أغا، أحد الشباب المشاركين في العمل الفني أن الفيلم العربي القصير، الذي سيتم تصويره خلال الفترة الحالية، من المفترض أن يتم الانتهاء منه وعرضه مطلع العام المقبل، مضيفا أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية القصيرة، والتي لن تتجاوز مدة عرضه النصف ساعة.

أغا: موظف يعاني مرض الزهايمر الوراثي

أكد «أغا»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم القصير تدور أحداثه حول موظف يعاني مرض الزهايمر الوراثي، حيث تبدأ أعراضه في الظهور مبكرا، غير أن هذا المرض مختلف بشكل كبير عن الزهايمر المتعارف عليه.

وأشار الفنان الشاب، أن المرض الذي يعانيه بطل الفيلم هو أحد الأمراض التي تجعل الشخص يرى الأشياء والمواقف قبيل حدوثها ويكأنها مألوفه بالنسبة لهم، أو بمثابة ذكرى يتذكرونها كلما مر بموقف أو قابل شخص ما، الأمر الذي يقلب حياة بطل الفيلم رأسا على عقب، ويجعله مشتت في وظيفته وحياته الأسرية.

وقال إن الذكرى التي يراها بطل الفيلم بالمواقف المختلفة التي يتعرض لها دائما ما تكون منقوصة وغير مكتملة، وحينها يدرك بطل العمل بداية المواقف والأحداث، لكنه لا يتذكر كيف ستنتهي، ما يجعله يسيء فهم الأشخاص ممن حوله، ويدخله في صراعات كبرى من أجل معرفة حقيقة ما يعانيه منفردا.

وأكد الفنان أن نهاية الفيلم ستكون مفاجأة للمشاهدين وغير متوقعة، خاصة وأنه يتناول فكرة جديدة خاصة بـ«ألعاب العقل»، ما يجعل المشاهد يفكر كثيرا حتى يفهم الأحداث.