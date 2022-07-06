«الخشت» يلتقي السفير الصيني: نتطلع لزيادة أعداد الطلاب الدراسين للغة العربية

بحث الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، مع السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رحاب محمود، رئيسة قسم اللغة الصينية بالجامعة، الدكتورة هانم أحمد، مستشارة وزير التربية والتعليم.

شهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والعلمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتعاون بين الجانبين الذي يتميز بتاريخ عريق ومشرف، كما ناقشا التوسع في الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الصينية في العديد من التخصصات، منها الإدارة العامة، والاقتصاد، والزراعة، والهندسة، خاصة بعد النجاح الذي شهده البرنامج المزدوج بكلية الآداب مع جامعة شنغهاي جياو تونج.

السفير الصينى: التعاون بين القاهرة والجامعات الصينية يمثل نموذجًا ناجحًا

وتطرق النقاش حول إمكانية مشاركة جامعة القاهرة بالدعم الفني والأكاديمي في مبادرة تعلم اللغة الصينية وتدريسها بمراحل التعليم قبل الجامعي بمصر، من خلال تحديد معايير اختيار المدرسين، ووضع المناهج.

وأعرب السفير الصيني، عن سعادته بتواجده في جامعة القاهرة المشهورة عالميًا والأعرق على مستوى الوطن العربي، مؤكدا أن رئيسها يُعد مفكرًا وفيلسوفًا ومؤلفًا مؤثرًا وله العديد من الإسهامات العلمية والفكرية البارزة.

وقال «لياو ليتشيانج»، إنه يتطلع إلى زيادة التعاون مع جامعة القاهرة فيما يتعلق بالمجال التعليمي، وبما يدعم أوجه التعاون المختلفة بين البلدين والنهوض بالشباب من الجانبين، وزيادة أعداد الطلاب الصينيين الدراسين للغة العربية والطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية، وتخصيص مجموعة من المعلمين المصريين والصينيين لدعم تعليم اللغة الصينية.

وأشاد بالتعاون القائم بين الجامعة والجامعات الصينية والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات الأفريقية، ويتناول العديد من الجوانب ومنها تعليم اللغة الصينية، والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب الذين يؤدون دورًا فعالًا في دعم صورة البلدين لدى شعوبهما ويمثلون رسالة للتواصل وتعزيز الصداقة والتعاون المشترك.

«لياو ليتشيانج»: مذكرة تفاهم بين الصين ووزارة التعليم لتدريس اللغة الصينية

وأشار السفير الصيني، إلى مذكرة التفاهم بين الجانب الصيني ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بشأن تدريس اللغة الصينية للطلاب في المدارس بالتعليم قبل الجامعي، حيث سيتم البدء فيها من خلال تطبيق التعليم التجريبي للغة الصينية في 12 مدرسة إعدادية، معربًا عن رغبته في دعم جامعة القاهرة لتنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل والذي يساهم في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وأكد السفير الصيني، قوة العلاقات المصرية الصينية على مر التاريخ، وأن مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات مع الصين اتسمت بالعراقة والطابع التاريخي والاستراتيجي والنموذجي الرائد والذي أصبح يُحتذى به للتعاون مع الدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى الاحتفال بالذكرى الـ 63 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بما يمتلكانه من حضارة عريقة ونظرة مشتركة تجاه ما يشهده العالم في الوقت الحالي.

وفي ختام اللقاء أهدى السفير الصيني، رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفات رئيس الصين، كما أهداه درعًا تذكاريًا من دولته.