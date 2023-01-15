مصرع عامل انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات قطار في العياط

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات قطار، بعد أن انزلقت قدمه وسقط أسفل القطار، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ الخدمة الأمنية بمزلقان العياط، بسقوط أحد الأشخاص من أحد القطارات بجوار المزلقان، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير القطار رقم 164 القادم من الإسكندرية إلى أسوان حاول «هشام. و» 22 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، النزول بمحطة العياط عند تهدئة القطار، حيث أنه غير مقرر له الوقوف بالمحطة، ما أدى إلى انزلاق قدمه وسقوطه أسفل عجلات القطار، والجثة عبارة عن أشلاء، تم نقله إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.