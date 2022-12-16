التوصل لهوية شاب صدمه قطار في العياط بالجيزة

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى كشف هوية شاب صدمه قطار في العياط، وتبين أنه طالب جامعي، يقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.