رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

التوصل لهوية شاب صدمه قطار في العياط بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز وشيماء مختار
11:22 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
رجال المباحث تتوصل لكشف هوية شاب صدمه قطار في العياط

رجال المباحث تتوصل لكشف هوية شاب صدمه قطار في العياط

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى كشف هوية شاب صدمه قطار في العياط، وتبين أنه طالب جامعي، يقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» تستمع لطلبات أهالي «العياط» في حوار مجتمعي لقرى الجيزة

التحالف الوطني يقدم خدمات قوافل «ستر وعافية» لأهالي العياط وكفر شبين

«الجيزة»: إجراء جراحات العيون مجانا لأهالي قرى العياط ضمن مبادرة «ستر وعافية»

إصابة شخص سقط من قطار في العياط.. اختل توازنه

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط
بقلم جيهان عبد العزيز وشيماء مختار