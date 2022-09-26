إصابة شخص سقط من قطار في العياط.. اختل توازنه

أصيب أحد الأشخاص بنزيف في المخ وكدمات إثر سقوطه من أحد القطارات أثناء وقوفه على باب القطار بمنطقة العياط، إذ اختل توازنه وسقط، وجرى على الفور نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة فى العياط يفيد بإصابة شخص يبلغ من العمر 35 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم في دائرة المركز بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم والرأس، وجرى نقله إلى مستشفى العياط المركزي، ولا يمكن استجوابه وفاقد للوعي.

اختل توازنه وسقط

وبانتقال رجال الشرطة وفحص البلاغ، وبإجراء التحريات في الواقعة تبين أنه أثناء وقوفه على باب القطار القادم من أسوان إلى القاهرة، اختل توازنه وسقط منه محدثا إصابته، وعقب سؤال شاهد الواقعة 35 سنة، ومقيم العياط أيد ما جاء بالفحص.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تبين سير القطار دون توقف ولا توجد تجاوزات في حركة سير القطارات، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.