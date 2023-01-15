طبيب عظام لـ إيمان الحصري: أطلقت مبادرة للكشف والعلاج بالمجان

قال الدكتور شريف ثروت، طبيب العظام، إن مبادرته الأخيرة التي تعتمد على الكشف المجاني للمرضى تؤكد شهامة المصريين، مشيرا إلى أنه أطلق العديد من المبادرات في وقت لاحق، غير أنه فوجئ بانتشارها بشكل سريع عن باقي المبادرات، «لقيت الإعلام اهتم بالمبادرة، وساعدني أوصل للطبقة اللي عايز اشتغل معاها».

ثروت: هناك ضغط كبير من المرضى على العيادة

أضاف «ثروت»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بسبب الضغط الكبير من المرضى على عيادته، سيكون موجودا لفترتين صباحية ومسائية، من أجل المساهمة في الكشف على جميع المترددين على عيادته.

واستطرد: «قريت بردو على فيسبوك الكثير من الزملاء عملوا حكاية العيادة المجانية، سواء ليوم أو يومين، أو تخفيض في قيمة الكشف، والحمد لله المبادرة انطلقت وبدأت تؤتي ثمارها».