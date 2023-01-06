أخلاقنا الجميلة.. طبيب عظام يخصص يوم شهريا لعلاج غير القادرين بالمجان

في ظل الفاتورة المرتفعة للعيادات الخاصة، التي تقف عائقا أمام بعض المرضى قرر الدكتور عبد الرحمن يوسف، طبيب وجراح العظام، أن يخصص يومًا للكشف بالمجان على المرضى غير القادرين في ميامي بمحافظة الإسكندرية.

دون «يوسف»، عبر «الروشتة» الخاصة به، تفاصيل يوم الكشف المجاني الذي خصصه لغير القادرين، ونشرها عبر الصفحة الرسمية لعيادة على «فيسبوك»، ليتمكن أكبر عدد من الحجز في المبادرة المجانية، التي خصصها طبيب العظام، بواقع يوم من كل شهر، على أن تكون في أول الشهر أو آخره: «في اليوم ده بخصص ميعاد العيادة كله بالمجان»، على يستقبل بحد أقصى 25 شخصا، ليستطع فحصهم وإجراء اللازم.

المبادرة تشمل الكشف والأدوية بالمجان

مبادرة الدكتور عبد الرحمن، لا تقتصر فقط على الكشف المجاني المقدم من جانبه، بل في الكثير من الأحيان يصرف أدوية مجانية لبعض المرضى، لا سيما حينما تتعاون معه بعض شركات الأدوية، لذا تلقى مبادرته قبولاً لدي المواطنين: «في أوقات بتتعاون معايا شركات أدوية في المبادرة، فبقدم الكشف والعلاج بالمجان»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

ينفذ الطبيب السكندري، مبادرات خيرية للكشف المجاني لغير القادرين، منذ فترة طويلة، وكان الكثير منها يرتبط بالمواسم والأعياد، إذ يحرص على اغتنام ثواب العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وإطلاق مبادرة خيرية يستفيد منها الفقراء، ومنذ 6 سنوات عقب تخرجه في كلية الطب ومزاولته المهنة، وهو يقدم العديد من الخدمات لعلاج غير القادرين: «عملت المبادرة دي كتير في رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، لأتقرب من الله من خلال مجال عملي».

تحويل الحالات الحرجة والعمليات للتأمين الصحي

تشمل الكشوفات في المبادرة جميع فروع العظام، إلا أن أغلب الحالات التي تأتي تكون لعلاج الكسور أو الخشونة، وعندما يتطلب الأمر تدخلا وجراحيا يحول الحالات للمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحي، إذ اعتاد الطبيب أن يتصدق بجزء من عمله لغير القادرين بشكل دائم، ويعرض خدماته على الجمعيات الخيرية لمشاركتهم في فعل الخير: «الجمعيات بتبعت لي ناس بكروت خاصة بيها، عشان أكشف عليهم».