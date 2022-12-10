طبيب جراحة عظام لـ إيمان الحصري: طالب تحدي «تيك توك» حالته مستقرة

قال الدكتور بيشوي نبيل، طبيب جراحة العظام، إن طالب إحدى مدارس العبور الذي حضر إلى المستشفى بعد إجرائه بصحبه أصدقائه تحدي كسر الرقبة و«تشارلي» عبر منصة تيك توك، وهي الألعاب التي تهدد حياة طلاب المدارس، حالته مستقرة حاليا، ولا يزال تحت الملاحظة، مشيرا إلى أن الطالب ومع قدومه للمستشفى كان يعاني من ضعف في حركة يديه وقدميه، نتيجة ممارسته تلك اللعبة الخطيرة.

نبيل: الطالب سقط على فقرات رقبته

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التحدي الذي يمارسه طلاب المدارس هو إلقاء زميلهم عاليا في الهواء ثم القفز على قدميه، ولكن هو الأمر الذي لم يحدث بسبب عدم وجود تدريب مسبق، حيث سقط الطالب على فقرات رقبته.

نبيل: الرقبة مكان ضعيف في الجسم

واستطرد: «الرقبة مش مكان قوي في الجسم، وهي ضعيفة أنها تستحمل وزن الجسم كله بقوة الجاذبية أنه يقع على رأسه، والطالب خد الواقعة بجنب شوية وده أدى لحدوث كسر في الفقرة العنقية، وواقعة زي كده ممكن تؤدى إلى إصابات كتير، ممكن يحصل مضاعفات أكتر شوية، وبعض الناس ممكن يتوفوا في نفس اللحظة نتيجة إصابة كاملة في الحبل الشوكي».