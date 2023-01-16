ذكرى رحيل ماجدة الصباحي.. بدأت التمثيل في سن صغيرة وتزوجت مره واحدة

تحل اليوم 16 يناير عام 2020 ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الصباحي، والتي رحلت عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراعها مع أمراض الشيخوخة، بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الاعمال الناجحة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات في مشوار ماجدة الفني:

نشأة ماجدة الصباحي

ولدت الفنانة ماجدة الصباحي في السادس من مايو 1931، بمسقط رأسها بقرية مصطاي، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، واسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي.

بدأت ماجدة حياتها الفنية في سن صغيرة، وكان أول عامل تشارك فيه وهي في الثامنة عشر من عمرها في فيلم «الناصح» مع إسماعيل ياسين عام 194.

قدمت خلال مشوارها الفني نحو 74 عملا فنيا على شاشتي السينما والتليفزيون، منها «العمر لحظة، وأنا وحدي، وجميلة، والمراهقات، والنداهة، ولحن الخلود، وهجرة الرسول، وبلال، وعظماء الإسلام»، وغيرها من الاعمال الفنية الناجحة.

حياة ماجدة

في عام 1963 تزوجت ماجدة الفنان والطيار وضابط المخابرات المصري إيهاب نافع، وأنجبا ابنتهما الفنانة غادة نافع، وبعد فترة حدث الطلاق في هدوء تام ولم تتزوج ماجدة مرة أخرى بعد إيهاب نافع.