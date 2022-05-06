في ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تحل اليوم الذكرى الـ91 لميلاد الفنانة الراحلة ماجدة التي ولدت في مثل هذا اليوم 6 مايو عام 1931، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأحبت التمثيل منذ صغرها حتى أنها دخلته دون علم أهلها في البداية، وكانت بدايتها الحقيقية من خلال دورها في فيلم «الناصح» مع الفنان إسماعيل يس، وإخراج سيف الدين شوكت، وذلك عام 1949.

أعمال ماجدة الصباحي

شاركت ماجدة الصباحي خلال مشوارها الفني في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ولعل أبرز تلك الأعمال: «المراهقات»، و«أنف وثلاث عيون»، و«قصة ممنوعة»، و«النداهة»، و«هجرة الرسول»، و«هذا الرجل أحبه»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

زواج الفنانة ماجدة

وتزوجت الفنانة ماجدة مرة واحدة من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، ولم تتزوج مرة أخرى بعط طلاقها منه، كما قامت عام 1958 بتأسيس شركة إنتاج، وأنتجت عدد كبير من أهم الأفلام فى تاريخ السينما، وقدمت من خلال تلك الأفلام عدد من الفنانين والنجوم.

وعن ابتعادها عن العمل الفني السنوات الأخيرة، أوضحت ابنتها غادة نافع أن والدتها لم تعتزل وكان يعرض عليها عدد من السيناريوهات، ولكنها لم تلقى قبولها، كما حدثت عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها خلال حوار سابق لـ«الوطن» قائلة إنه لم يتواصل معها في أيامها الأخيرة سوى الفنانة نادية لطفي ونبيلة عبيد وسمير صبري.

وفاتها

ورحلت عن عالمنا في يوم 16 يناير عام 2020 عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراعها مع أمراض الشيخوخة، بعد ابتعادها سنين طويلة عن العمل الفني.