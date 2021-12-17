«التحريات» تكشف عن سبب حريق مكتب أفلام الفنانة ماجدة الصباحي

كشفت تحريات المباحث عن أن حريق مكتب أفلام الفنانة ماجدة الصباحي في عمارة الإيموبيليا بوسط البلد ناتج عن عقب سيجارة ألقي أمام باب المكتب، بشكل عشوائي، ما ساهم في نشوب الحريق في عدد من المقاعد الخشبية الموجودة أمام المكتب، وأن عمال الأمن في العمارة كان لهم دور كبير في الحد من النيران ومحاصرتها قبل وصول رجال المطافي الذين تمكنوا من إخماد النيران بشكل تام.

حريق مكتب ماجدة الصباحي بسبب عقب سيجارة

وأفادت تحريات المباحث أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة، وأن الخسائر محدودة في عدد من المقاعد الخشبية عبارة عن 3 مقاعد «انتريه»، وأن النيران لم تمتد إلى مكتب الأفلام الخاص بالفنانة ماجدة الصباحي، كما أن الحريق لم يمتد إلى المساكن والمحال التجارية في عمارة الإيموبيليا التي شب الحريق في طرقة أحد الطوابق مساء أمس.

انتداب المعمل الجنائي

وقررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه رسميًا بعد أن تبين من المعاينة الأولية وحديث ابنة الفنانة ماجدة الصباحي عن أن الحريق حدث بسبب عقب سيجارة تم إلقاؤه من قبل الجيران؛ وأن النيران امسكت في المقاعد الخشبية المكسوة بالقماش ما ساهم في سرعة الحريق وإحداث تلفيات في الأنتريه الموجود أمام مكتب الفنانة ماجدة الصباحي داخل عمارة الإيموبيليا.

السيطرة على حريق محدود في مكتب ماجدة الصباحي

كانت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية في القاهرة تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المسكن الموجودة في العمارة، بمعاونة عمال الأمن في العمارة، وتحرر محضر بالواقعة بعد إخماد الحريق بعد أن دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.