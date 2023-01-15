فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى في 6 مراكز ومدن بكفر الشيخ

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق في 6 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ؛ لإجراء أعمال الصيانة في شبكات الجهد المتوسط ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ولمدة 7 ساعات.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري مطوبس

وأوضحت الشركة، أن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: «معدية مهدي، والنجارين، وأرض العرب، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«الكراكات وتوابعها» بمركز بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري الحامول

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى «المجاز، وتيرة، وكوبري 10»، بمركز الحامول، و«مسير وتوابعها»، بكفر الشيخ، ومجلس قروي «المجد 55»، بمركز الرياض، و«عقلة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.