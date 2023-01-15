مد التسجيل في منحة وزارة الاتصالات لشباب الخريجين بمحافظة كفر الشيخ

أعلن مركز الاستدامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تمديد التسجيل لمنحة لشباب الخريجين بالمحافظة المقدمة من معهد ITI بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

المنحة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة

وأوضح المركز، في بيان له، أن المنحة لشباب الخريجين من أبناء محافظة كفر الشيخ حصرًا، بشرط ألا يتجاوز سن المرشح أو المرشحة 30 عاما، ويكون حاصلاً على مؤهل جامعي، والمنحة حضوريا وليست أونلاين، وتُقدم على مدار 3 أشهر، وتشترط للتفرغ التام للتدريب، لافتاً أن المقاعد محدودة والتسجيل ينتهي في 19 يناير 2023.

وذكر البيان، أن التسجيل بالمنحة يتم من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/x2BKwu7sSpADeCnX9

مركز استدامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، إن مركز الاستدامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ يُقدم حزمة تدريبية من فئات متنوعة تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية المستدامة، وتطوير الذات، والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي بأنواعه، كما يُقدم المركز في أحد فروعه خدمات التدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

ويقوم على إدارة المركز فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة تم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريو التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.