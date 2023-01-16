في ذكري وفاتها.. حكاية تكريم الفنانة ماجدة الصباحي من مهرجان في باريس

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الراحلة ماجدة الصباح، والتي رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير 2020، عن عمر يناهز 89 عاما، حيث مثلت مصر في عدد من المهرجانات العالمية والإقليمية وشاركت في لجان التحكيم وحصلت على العديد من الجوائز.

تكريم ماجدة الصباحي من مهرجان بفرنسا

وكُرمت الفنانة ماجدة الصباحي سابقا من مهرجان الفيلم العربي بباريس، وتحدثت عنه عبر برنامج «عدسات زووم» على التلفزيون المصري: «الحقيقة أنا فوجئت بالدعوة للتكريم في فرنسا، السنة اللي فاتت التلفزيون الفرنسي عمل معايا لقاء، وقعدت حوالي ساعة معاهم، ودي حاجة عظيمة إن فرنسا تكرمني، لأني عملت فيلم جميلة، ودا ضد المرحلة بالذات بتاعة حرب الجزائر وفرنسا».

وأضافت ماجدة الصباحي: «أخدت شخصة جميلة كرمز لكفاح شعب الجزائر، وليس لشخص جميلة، يعني جميلة كانت مجرد رمز لكفاح كل الشعوب اللي بتناضل وتطالب من أجل استقلالها وحريتها، وكونهم يعرضوا فيلم جميلة، ويعملوا لقاء وحديث معايا ده بعتبره تكريم، فمن خلال اللقاء اللي حصل اختاروني عشان يعملوا مهرجان ويعرضوا الأفلام اللي كان ليها علامات في تاريخي».

آخر أعمال الفنانة ماجدة الصباحي

وكانت آخر أعمال للفنانة ماجدة الصباحي فيلم «ونسيت أني امرأة»، عام 1994 والذي كان من بطولة فؤاد المهندس، سمير صبري، غادة نافع، حسن كامي، زيزي مصطفى، أشرف سيف، ياسر إبراهيم، حسين الشريف، كوثر رمزي، بدرية عبد الجواد.