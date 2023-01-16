«ملك الرومانسية ومحطة مصر».. كتبهما ناصر الجيل وتمنى سماعهما قبل وفاته

قبل أن يكمل عامه الخمسين، صعدت روح الشاعر ناصر الجيل إلى الرفيق الأعلى، قبل أن يستمع إلى أغنيتين من أحب الأغنيات لقلبه، كان كتبهما خلال السنوات الماضية، ولم تخرجا إلى النور حتى رحيله.

ناصر الجيل: رأيت فى راغب علامة ملكا للرومانسية

ناصر الجيل في تصريحات سابقة لـ«الوطن» كان تحدث عن واحدة من أجمل الأغنيات التي كتبها في مسيرته بعنوان «ملك الرومانسية»، والتي أهداها للفنان اللبناني راغب علامة، وقال عنها: «كتبتها وأنا أرى راغب علامة أمامي، فهو بالنسبة لي ملك الرومانسية»، وكان راغب علامة له فضل كبير في انتشار ونجومية الشاعر ناصر الجيل حين غنى من كلماته أغنيات «بعشقك وبوعدك واللي بعيد وانا مبهزرش».

ناصر الجيل قدم «محطة مصر» لـ أحلام

وأغنية ملك الرومانسية كان من المفترض أن تُطرح منذ عدة سنوات، ولكن راغب علامة أجلها أكثر من مرة بسبب رؤية فنية وهي من ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.

أما الأغنية الثانية التي انتظرها ناصر الجيل هي إحدى اهم أغنيات الفنانة الإماراتية أحلام، والتي تشدو بها باللهجة المصرية بعنوان «محطة مصر»، وكان يفترض أن تطرح ضمن ألبومها المصري.