قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن أزمة الغذاء عالميا: الكابوس الأسوأ في 2023

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة الغذاء.. الكابوس الأسوأ في 2023»، وقال التقرير إنَّ انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم ما زالا يؤرقان الكثيرين.

هبوط صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى 23 مليونًا و600 ألف طن

وأضاف التقرير أنَّ «أزمة استحكمت حلقاتها خلال العام الماضي ويبدو أنَّها مستمرة في 2023، فأوكرانيا سلة الغذاء العالمي التي ثقبت بفعل العملية الروسية على أراضيها، مما أدى إلى هبوط صادراتها من الحبوب بعد أن بلغت 33 ونصف مليون طن في موسم 2021 - 2022 لتصل إلى 23 مليونًا و600 ألف طن حتى الآن في موسم 2022 - 2023».

وتابع التقرير: «الحكومة الأوكرانية قالت إنه من الممكن حصاد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام، وذلك أقل كثيرا من الرقم القياسي الذي سجلته الحبوب في 2021 عند 86 مليون طن، وذلك بسبب سيطرة روسا على بعض الأراضي وضعف إنتاجية المحاصيل».

ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء 14.3%

واستطرد التقرير: «الحرب فاقمت أسعار السلع الغذائية حول العالم، إذ وصلت إلى مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، إنَّ مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 143.7 نقطة في 2022 بزيادة قدرها 14.3% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990».

وأشار التقرير إلى أنَّه في غضون ذلك تستمر السلالات الجديدة من وباء كورونا في إحداث اختناقات بسلاسل التوريد، والتي تعاني في الأصل من معوقات وأعطال منذ اندلاع الجائحة في 2019، وحتى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها بالإضافة إلى حصار الموانئ الأوكرانية.

وأوضح التقرير: «ما زالت التوقعات القاتمة هي السيناريو الأقرب في 2023، وجاء آخرها من المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ومن قبله صندوق النقد والبنك الدوليان، بأن أزمة الطاقة والغذاء ستسمر على مدى العامين المقبلين».