أستاذ اقتصاد لقناة القاهرة الإخبارية: العملات الرقمية تفرض نفسها.. ويجب احتواء الظاهرة

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، إن العالم الافتراضي يتطور يوما تلو الآخر، ما يعني ضرورة احتواء العملات الرقمية.

التعامل بالعملات الرقمية مسألة نفسية

وأضاف «درويش»، خلال ظهوره عبر خاصية سكايب، في برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التعامل بالعملات الرقمية مسألة نفسية في المقام الأول، إذ تعتمد على استمرار تداولها والتضارب بها.

وتابع: «مثلها مثل الدولار، فالدولار غير مدعوم بالذهب، لكن تداوله والتعامل به هو الذي يعطيه قيمته مقابل العملات الأخرى، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على العملات الرقمية».

وأشار إلى أن تحول العملات الرقمية لظاهرة عامة وليست مجرد مسألة فردية، يجعل الدول في حاجة للتعاطي معها والتعامل بعلمية حتى لا تجد الدول نفسها مجبرة عليها وفي وقت متأخر وظروف سيئة.

استخدام العملات الرقمية في عمليات شراء

واستكمل أن العملات الرقمية يتم استخدامها في عمليات شراء بالفعل سواء طبيعية أو مشبوهة، ما يجعل هناك ضرورة للتعامل معها بشكل علمي لأنها تتطور وتفرض نفسها.