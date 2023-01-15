مسؤولة بمشروع «مسام» لقناة القاهرة الإخبارية: الحوثيون طوروا الألغام وزرعوها في البيوت والمدارس

قالت سمية المحمود مديرة العلاقات العامة ومسؤولة الشؤون الإعلامية بمشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، إن «مسام» مشروع إنساني انطلق تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أجل نزع الألغام في اليمن، مشيرةً إلى أنه يستهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وإزالتها بمختلف أشكالها وصورها، بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي على نحو عشوائي.

زراعة الألغام في 18 مديرية بتعز

وأضافت «المحمود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج «ملف اليوم»، على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اليمن يوشك على أن يتحول لأكثر دول العالم التي تعرضت لزراعة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، لافتةً إلى أن الألغام زرعت في مناطق كثيرة باليمن مثل محافظة تعز، ومن أصل 23 مديرية هناك، تمّ زراعة الألغام في 18، ثم تأتي محافظتا مأرب وشبوة على الترتيب.

وتابعت مديرة العلاقات العامة بمشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، أن المحافظات التي جرى تطهيرها من قبل مشروع «مسام» بلغت 11 محافظة بمساحة تزيد على 43 مليون متر مربع، مشددة على أن اليمن تعرضت لزرع الألغام بطريقة عشوائية من قبل ميليشيا الحوثي التي زرعت الألغام في أماكن متعددة بالبيوت والمدارس والمناطق الزراعية وحتى مصادر المياه.

تطهير الأراضي اليمنية من الألغام

وأشارت إلى أنّ مشروع مسام يعمل على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة التي يواجهها اليمنيون، موضحةً أن الألغام التي زُرعت في اليمن خلال السنوات الماضية كانت تقليدية، معقبة: «نواجه اليوم أنواعا جديدة من الألغام سواء كانت مضادة للأفراد أو الدبابات، كما طوّرت ميليشيا الحوثي عبوات ناسفة، و85% منها ألغام محلية الصنع بهدف إلحاق الضرر بأكبر عدد من الأبرياء واليمنيين العزل».