اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

إقبال كبير تشهده معارض أهلا رمضان، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح المعارض يوميا في عدد كبير من الأحياء والمدن والمحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن، بأسعار مخفضة تتراوح بين 30-50% على جميع المنتجات المعروضة، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الغذائية، في معارض أهلا رمضان، وجميع المنافذ التابعة لوزارة التموين، مثل جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية الموجود في جميع الأحياء، فضلا عن توفير ركن لجميع منتجات أهلا رمضان داخل السلاسل التجارية الكبرى في المدن والمحافظات.

ونظرا لأهمية الزيت لجميع المصريين، حيث يستخدم تقريبا في جميع الوجبات الغذائية، حرصت وزارة التموين على ضخّ كميات كبيرة في منافذها ومعارض أهلا رمضان يوميا.

اسعار الزيت في معارض اهلا رمضان

- زجاجة زيت تزن 5 كيلو 270 جنيها.

- زجاجة زيت تزن 3 كيلو 137 جنيها.

- زجاجة زيت ذرة تزن 2 كيلو 128 جنيها.

- زجاجة زيت تزن 700 جرام 32 جنيها.

- زجاجة الزيت 750 جرام بسعر 36 جنيها.

أسعار الأسماك في معارض أهلا رمضان

- سمك شبار من 40 - 55 جنيها.

- البوري بين 65 - 85 جنيها.

- روسي ياباني 60 جنيها.

- سمك فيليه 95 جنيها.

- كاليماري 140 جنيها.

- جمبري من 140 جنيها حسب الحجم.

- سمك باغة 43 جنيها.

- سمك سردين 40 جنيها.

-رنجة 38 جنيها.

- مكرونة 50 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- اللحمة البلدي اليوم نحو 140 جنيها.

- المفروم برازيلي 115 جنيها.

- اللحم المجمد قطع برازيلي نحو 135 جنيها.

- اللحم الطازج بـ135 جنيها.

- الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية المختلفة في معرض أهلا رمضان

- الأرز الأبيض بسعر بين 12 - 18 جنيها للكيلو.

- الدقيق 15 جنيها.

- التونة 15 جنيها.

- السكر من 14.5 إلى 16 جنيها.

- شيكارة مكرونة 10 كيلو 155 جنيها.

- شيكارة مكرونة 5 كيلو 78 جنيها.