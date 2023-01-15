أسعار اللحوم والأسماك في معرض أهلا رمضان.. أقل من الأسواق

منذ بدء اليوم الأول من معارض أهلا رمضان، تحرص وزارة التموين، على طرح أطنان من جميع أنواع السلع الغذائية والأسماك واللحوم في جميع أفرع ومعارض أهلا رمضان، بجميع أنحاء الجمهورية، وبأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف أسعار السلع واللحوم والأعباء الاقتصادية ككل عن كاهل المواطنين، لذا يحتوي معرض أهلا رمضان على جميع ما يحتاجه المواطنين وبأسعار أقل من 30%.

أسعار السمك في معارض أهلا رمضان

- سعر كيلو سمك شبار من 40 جنيها حتى 55 جنيها.

- سعر كيلو سمك بوري من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

- كيلو سمك روسي ياباني 60 جنيها.

- سمك فيليه 95 جنيها.

- سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

- كيلو جمبري من 140 جنيها حسب الحجم.

- سعر كيلو سمك باغة 43 جنيها.

- سمك سردين 40 جنيها.

- سعر كيلو سمك رنجة 38 جنيها.

- سعر كيلو سمك مكرونة 50 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

وسجلت أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان كما يلي.

- كيلو اللحمة البلدي اليوم نحو 140 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم برازيلي اليوم نحو 115 جنيها.

- كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي نحو 135 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الطازج بـ135 جنيها.

- كيلو الكبدة البرازيلي اليوم نحو 104 جنيهات.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

- الأرز الأبيض بسعر 15 جنيها للكيلو.

- الأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو.

- الأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو.

- الدقيق 15 جنيها.

- التونة 15 جنيها.

- الزيت 750 مل بسعر 35 جنيها.

- اللحمة البلدي 130 ‏جنيها.

- سعر كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها.