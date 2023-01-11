أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومحلات الجزارة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح أطنان يوميا من جميع أنواع اللحوم ومستقاتها في جميع منافذها وبأسعار مخفضة، وذلك نظرا لمواصلة الدولة المصرية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار اللحوم اليوم، خاصة في المنافذ ومعارف اهلا رمضان ومحلات الجزارة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين، محلات الجزارة ومعارض أهلا رمضان، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حيث جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- كيلو اللحمة البلدي سجل 140 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم برازيلي 115 جنيها.

- كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي سجل 135 جنيها.

- كما سجل كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- فيما جاء سعر كيلو اللحم الطازج بـ135 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 180 و250 جنيها.

وتراوح كباب الحلة اليوم بين 160 لـ190 جنيها.

بينما تراوح سعر كيلو الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها.

تراوح البفتيك بين 190 حتى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن بين 160 حتى 190 جنيها.

- اللحوم الجملي سجل سعر الكيلو بين 140 حتى 170 جنيها.

- اللحم المفروم تراوح 150 و170 جنيهًا للكيلو.

- اللحم البتلو تراوح سعره بين 180 و190 جنيهًا.

- السجق البلدي سجل نحو 180 جنيها.

- الموزة البلدي بقري الكيلو 200 لـ190 جنيها.