كلاكيت ثالث مرة.. «البشت» الخليجي ضيف على البطولات في 3 دول عربية

على الرغم من أنه مجرد عباءة يرتديها الرجال في المناسبات الخاصة في منطقة الخليج، إلا أن شهرة «البشت الخليجي» تخطت الآفاق، وصار في الآونة الأخيرة محط أنظار الملايين، ومعروفا على مستوى العالم وليس فقط في منطقة الخليج.

أما السبب وراء انتشار «البشت الخليجي» فهو ظهوره في 3 بطولات رياضية مختلفة متتالية، على منصات التتويج بعد حرص الفائز على ارتدائه، وبدأ الأمر باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك تكريم فريق شباب الوحدات الأردني الذي فاز بالدوري، وأخيرا تتويج ناصر صالح الفائز ببطولة رالي دكار لسيارات السرعة.

البشت في السعودية في سباق سيارات

شهد سباق رالي كار الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرا فوز الأرجنتيني كيفن بينافيديس، لذا حرص المتسابق القطري الفائز بالمركز الأول ناصر صالح العطية (الفائز بالبطولة 5 مرات حتى الآن)، على «تلبيس» اللاعب الأرجنتيني البشت الخليجي على طريقة تكريم اللاعب ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم، عندما ألبسه أمير قطر تميم بن حمد البشت الخليجي مع لحظة رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخ ميسي.

البشت يظهر في الأردن

وانتقل البشت من على منصات التتويج في قطر والمملكة العربية السعودية إلى الأردن، وذلك بعد فوز نادي شباب الوحدات الأردني بدوري النخبة تحت 19 عاما، وعند رفع درع البطولة حرص اللاعب مهند أبو طه على ارتداء البشت الخليجي.

وظهر ميسي بالبشت عقب فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، وانتشر المشهد عالميًا. ويعود «البشت» إلى عصور قديمة، حيث ذكره المؤرخ الأغريقي «هيرودت» في كتابه «تواريخ» وأن «البشت» زي يتميز به الرجال العرب في منطقة الشام.