«من الطاقية إلى البشت».. أغرب احتفالات الفائز في كأس العالم

خطف اللاعب ليونيل ميسي الأرجنتيني الأنظار بظهوره بـ«البشت» العربي الذي أهداه أمير قطر تميم بن حمد آل ثان؛ لكي يرتديه أثناء رفع كأس العالم 2022 الذي أقيم لمدة شهر، لكن هل كان ميسي أول من يقوم بارتداء زي البلد المضيف عندما فاز فريقه في كأس العالم، هذا ما سنعرفه.

ميسي مرتديا «البشت»

قبل دقائق قليلة من حمل ميسي كأس العالم 2022 بقطر أمس الأحد بعد فوز فريقه على فرنسا بضربات الجزاء، أعطى أمير قطر «بشت» لميسي ليرتديه قبل أن يرفع الكأس، وارتداه على الفور ميسي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

سبايدر مان الأرجنتيني يظهر في الدوحة

ويبدو أن الأزياء الغريبة انتقلت إلى خارج الملعب بعد أن ارتدى جوليان ألفاريز، مهاجم نادي مانشستر سيتي، ومنتخب الأرجنتين، قناع الرجل العنكبوت «سبايدر مان» بلون علم الأرجنتين وصعد به على الحافلة الخاصة بمنتخب الأرجنتين التي جابت قطر تتقدمها الخيالة القطرية في مشهد يجمع بين الحداثة والتراث، وقد اشتهر هذا اللاعب بارتداء وجه الرجل العنكبوت دائما في الاحتفالات وكرره أمس بعد مشواره في كأس العالم الحالي الذي سجل فيه 4 أهداف ساعدت منتخب الأرجنتين في الفوز بالنسخة الثالثة لكأس العالم.

بيليه بطاقية المكسيك الشهيرة

لكن هذه المشاهد ليس جديدة سواء على منتخب الأرجنتين أو على المباريات النهائية في كأس العالم منذ ظهورها في عام 1930، فقد ظهر الأسطورة البرازيلية بيليه بطاقية المكسيك الشهيرة في كأس العالم 1970 الذي أقيم في المكسيك بعد فوزها بالاستضافة بدلا من الأرجنتين وقد حققت البرازيل اللقب الثالث في تاريخها بعد أن أمطرت شباك منتخب إيطاليا بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد لتصبح البرازيل أول دولة في العالم تحصل على الكأس 3 مرات.

مارادونا على الأكتاف من مجهول

أما اغرب الاحتفالات فكانت عام 1986 وقام بها مشجع أرجنتيني رفع الأسطورة الأرجنتيني مارادونا ولكن لم تكن الغرابة هنا ولكن في قصة المشجع نفسه الطريفة والطويلة، كتب روبرتو سيخاس قصته في كتاب وحقق مبيعات كبيرة وسرد فيه أنه كان يجلس مع أصدقائه عقب فوز منتخب بلاده الأرجنتين في نصف النهائي على بلجيكا في كأس العالم 1986 وقال لهم إنه سيحضر النهائي استعدادا لفوز منتخب بلاده بالكأس للمرة الثانية في تاريخها فسخر منه أصدقاؤه وأخبروه أن هذا أمر صعب.

طائرة النهائي جاهزة في انتظار المشجع

لم يتأخر المشجع وحجز تذكرة من الأرجنتين لمدينة مكسيكو سيتي، ولكن كان حظه سيئا لأن تذاكر النهائي الذي يجمع الأرجنتين وألمانيا الغربية قد نفدت، ولكنه لم يفقد الأمل ولجأ إلى حيلة ماكرة حيث تخفى وسط مجموعة رجال ودخل المدرجات دون تذكرة وهنا تحقق حلمه.

صمود رغم كل الظروف

وكأن الصعوبة قد حالفته، فقد استمرت بعد أن تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما لكن أحرزت الأرجنتين هدفا قاتلا وفازت بالكأس بعد تمريرة من النجم ماردوانا، وبعد انتهاء المباراة دخل المشجع ملعب «أزتيكا» ووجد مارادونا ينظر لمن حوله ليحمله وبالفعل قام المشجع الذي تحدى أصحابه بفعل ذلك، وهنا وقعت صدمة لأصحابه أن من كان يجلس معهم يحمل الأسطورة الأرجنتينية ماردوانا بعد حصول البلاد على كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

رغبة في حمل ميسي على الأعناق

واستعدادا لتكرار نفس السيناريو سافر المشجع إلى الدوحة لحضور النهائي بين الأرجنتين وفرنسا ولكن الأمن كان محكما وكانت هنا فقرة تنتظر ميسي غير رغبة المشجع في حمله مثل مارادونا وهي فقرة ارتداء ميسي «البشت» العربي ليحمل كأس العالم وتستمر الاحتفالات الغريبة في نهائي كأس العالم الذي سننتظره لأربع سنوات مقبلة على أن يكون «المونديال» المقبل كما يطلق عليه بالفرنسية عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.