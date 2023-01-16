ملك بوتان يصل إلى الكويت في زيارة خاصة

وصل إلى الكويت، صباح اليوم، ملك مملكة بوتان، جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك، والوفد المرافق، في زيارة خاصة.

وكان في استقبال ملك بوتان، والوفد المرافق له، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

مملكة بوتان هي دولة تقع في جنوب قارة آسيا، وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند، وإلى الشمال جمهورية الصين الشعبية، ويفصل بوتان عن دولة نيبال المجاورة في الغرب ولاية سيكيم الهندية، بينما يفصلها عن بنجلاديش في الجنوب ولاية البنغال الغربية. ويطلق البوتانيون على بلدهم اسم «دروك يول»، التي تعني «أرض التنين».