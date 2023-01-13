أبرز لقطات شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت.. «انسوا علشان تعرفوا تعيشوا»

خطفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأنظار بعد حفل الكويت أمس، وهو الأول لها بعد أزمتها الصحية التي كانت قد تعرضت لها مؤخرا وتسببت في حجزها في أحد المستشفيات الصحية.

استقبال شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت واحدة من الحفلات المميزة حيث استقبلها الجمهور الكويتي استقبالا حافلا بحماس سماع أغانيها الرائعة على مدار تاريخها.

تألق شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت

كان من ضمن الأغاني التي قدمتها شيرين عبد الوهاب أغنية «جرح تاني وآه يا ليل وأنا مش بتاعة الكلام دا وكدابين ومتحاسبنيش وغيرهم من الأغاني المميزة .

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفل الكويت عددا من الأغاني الحزينة وظن الجمهور بأنها ستبكي ولكن ردت عليهم شيرين قائلة «بردو مش هعيط»، كما أنها كانت حريصة على الحديث مع الجمهور خلال حفلها فوجهت لهم نصيحة: «انسوا علشان تعرفوا تعيشوا».

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «المترو» تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الحمدالله عدت الحفله على خير و محد فينا عيط ???? #شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/rqZQT2mEeN — Manar almajed (@mooounii) January 12, 2023