شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها في الكويت بـ«مش بتاعة الكلام ده»

يُقام حاليا حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدولة الكويت، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، التي تعرضها لها مؤخرا، وحجزت على أساسها بأحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

شيرين ترقص على أغنية «أنا مش بتاعة الكلام ده»

وتفاعلت شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل مع الجمهور، وبدأت تتراقص على أغنيتها «أنا مش بتاعة الكلام ده»، وذلك وسط حماس كبير من الجمهور.

بدأت شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي بدولة الكويت، منذ قليل، على نغمات أغنية «آه يا ليل»، التي خطفت صيحات الجمهور، الذي توافد إلى مكان الحفل من مختلف الفئات والأعمار.

تحضير شيرين لعدة أغنيات

والجدير بالذكر أن نبيل إدوارد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن شيرين عبد الوهاب تعمل هذه الأيام على قدم وساق من أجل طرح مجموعة أغانٍ جديدة، ومن المقرر طرح 3 أغانٍ خلال الفترة المقبلة.